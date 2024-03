“All’interno del Campo largo c’è poca chiarezza. La posizione del Movimento 5 stelle è cristallina, ma nel Partito democratico ci sono grandi ambiguità. Dice a noi cosa dobbiamo fare e poi si astiene sull’invio di armi in Ucraina”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in sede di replica all’informativa, alla Camera, in vista del Consiglio europeo. Le parole di Meloni hanno provocato le reazione dei deputato del Pd. Costretto a intervenire il presidente Lorenzo Fontana.