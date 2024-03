“Sono preoccupato per la mia città. Vedo dichiarazioni del centrodestra da giorni, mandano comunicati, ogni giorno, in maniera scientifica, dai partiti regionali e nazionali. Dicono che vogliono riprendersi la città e parlano come Savastano di Gomorra. Ma la città è dei baresi, non è di nessuno, cosa volete riprendervi?”. Lo ha detto il sindaco di Bari, Antonio Decaro, alla conferenza stampa convocata all’indomani delle notizie arrivate dal ministero dell’Interno sulla procedura della Commissione d’accesso che dovrà verificare eventuali infiltrazioni della criminalità nell’amministrazione comunale.