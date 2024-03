Un carabiniere tira uno schiaffo in pieno volto, presumibilmente durante un fermo, a un uomo poco prima di farlo entrare nell’auto di servizio, probabilmente per portarlo in caserma. È quanto si vede in un nuovo video da Modena: a compiere il gesto, come confermato dall’Arma, lo stesso militare già ripreso pochi giorni fa mentre tirava calci e pugni per far salire in auto un ragazzo di 23 anni della Guinea sottoposto a dei controlli a una fermata dell’autobus.

Le immagini sono state diffuse dal gruppo “Welcome to Favelas” e, secondo quanto riportato dall’Arma, l’episodio, reso noto “solo ora”, risalirebbe a un anno fa.

Già dopo l’episodio del 13 marzo, il carabiniere e il collega di pattuglia erano stati trasferiti ad altro incarico non operativo e l’Arma e la Procura hanno avviato accertamenti sui video che riprendono parti di interventi. In una nota il comando generale ribadisce che “nei confronti del militare ritratto in entrambi i video è stato immediatamente avviato un rigoroso esame delle responsabilità disciplinari” ora “anche per la seconda vicenda (dopo averlo subito trasferito in altro incarico), che si è appresa solo ora, a un anno dall’evento”.

Anche in questo caso, così come per il caso precedente, il video “appena avuta conoscenza è stato trasmesso con tempestività all’autorità giudiziaria”. Il comando generale dei Carabinieri ha disposto una serie di verifiche interne, “già in corso”, per “accertare se i superiori dei militari coinvolti abbiano svolto le previste attività di controllo e di istruzione sugli specifici temi nei confronti del personale dipendente”.

Video Welcome to Favelas