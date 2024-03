È caldo record in Brasile. Negli ultimi giorni di estate per l’emisfero australe, il Paese sudamericano è stretto in una morsa di afa che non si registrata da almeno dieci anni. Domenica mattina attorno alle 10, Rio de Janeiro ha segnato una temperatura percepita di 62,3 gradi, il livello più alto mai registrato nella metropoli brasiliana dal 2014, quando sono iniziate le misurazioni da parte di Alerta Rio.

Per temperatura percepita o sensazione termica si intende un indice di calore calcolato in base ai dati di temperatura e umidità. La rilevazione è stata fatta nel quartiere di Guaratiba, nella zona ovest della metropoli. La zona è particolarmente colpita dall’ondata di calore per la vicinanza all’oceano che si combina con l’esposizione ai venti caldi da nord.

In questi giorni tutto il Brasile sta attraversando una nuova ondata di caldo soffocante e i meteorologi prevedono che il solleone continuerà almeno fino a mercoledì. Brasiliani e turisti hanno preso d’assalto le spiagge per tentare di alleviare la sensazione di afa. In alcune zone si registra anche una scarsità di acqua, con problemi sia per l’alimentazione che per l’igiene personale.