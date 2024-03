La campagna per le europee dell’8 e 9 giugno entra nel vivo e, come da attese nel centrodestra è già un tutti contro tutti. In Piemonte Salvini attacca gli alleati e marca le differenze: “Non è la stessa cosa votare Lega, Fratelli d’Italia o Forza Italia”. E scende nel dettaglio: “L’alleanza per cambiare l’euroa delle follie ideologiche è il centrodestra unito, qualcuno dice no alla Lega perché siamo con la Le Pen e Wilders. Io a Macron che ipotizza l’invio di soldati per la terza guerra mondiale preferisco mille volte Marine Le Pen… La Von der Leyen? Noi non la abbiamo votata, ma negli ultimi tre mesi sta disconoscendo tutto quello che hanno fatto nei tre anni e mezzo precedenti, le leggi si sono votate da sole. Qualcuno nel centrodestra pensa che la soluzione a questa Europa è rivotare la Von der Leyen, noi non la pensiamo così. Chi sceglie la Lega fa una scelta chiara, noi non voteremo Ursula Von der Leyen”.