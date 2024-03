La Russia risponde a Emmanuel Macron, a quelli che definisce i suoi “sogni folli e paranoici”. Le parole del presidente francese che giovedì ha precisato, per la seconda volta in pochi giorni, di non poter escludere l’invio di truppe europee in Ucraina, seppur senza consenso da parte degli altri Paesi membri o degli alleati Nato, hanno provocato la reazione di Mosca. Ad accusarlo di manie di grandezza, di follia, di paranoia è stato questa volta, come riporta il Guardian, il capo dei servizi segreti esteri russi, Sergei Naryshkin. Subito dopo ha parlato anche il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo cui la Francia è stata “trascinata nel conflitto in Ucraina” ed è pronta ad aumentare il suo coinvolgimento.

Non è chiaro per chi parli il capo dell’Eliseo riferendosi a “truppe europee”, dato che già dopo la prima proposta e anche dopo le parole di ieri numerosi capi di Stato e di governo hanno escluso qualsiasi impiego di uomini in territorio ucraino. Posizione confermata da Nato e Stati Uniti. Maggiori indicazioni potrebbero arrivare da uno dei leader che si è da subito opposto all’intervento armato, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, che dalle 12 incontra oggi il capo di Stato francese.

“Abbiamo messo troppi limiti al nostro vocabolario. Non siamo in un’escalation. Non siamo in guerra contro la Russia, ma non dobbiamo lasciarla vincere”, aveva detto ieri il presidente francese dopo aver rivendicato le dichiarazioni interventiste. Ma le sue parole sono state di nuovo seguite da diverse smentite, dato che un’azione del genere rischierebbe di coinvolgere direttamente gli Stati europei e quelli Nato in una guerra aperta con la Russia di Vladimir Putin. Un allargamento del conflitto che non solo i partiti e i movimenti pacifisti hanno sempre stigmatizzato, ma anche gli stessi leader dell’Alleanza. Giovedì il ministro degli esteri, Antonio Tajani, ha escluso l’invio di truppe in Ucraina “perché noi vogliamo la pace, vogliamo che ci sia una trattativa, ma non vogliamo fare la guerra alla Russia. Lo ha ribadito anche il mio collega della Difesa, non ci pensiamo neanche a mandare le truppe a combattere”, quello che fa l’Italia è “aiutare l’Ucraina a difendersi”. A fine febbraio, oltre all’Italia, si erano opposti anche Stati Uniti, Germania e Nato: “Gli alleati della Nato stanno fornendo un sostegno senza precedenti all’Ucraina. Lo abbiamo fatto dal 2014 e lo abbiamo intensificato dopo l’invasione su vasta scala. Ma non ci sono piani per truppe da combattimento della Nato sul terreno in Ucraina”, aveva detto il segretario generale Jens Stoltenberg. “Ciò che è stato deciso tra noi fin dall’inizio continua a essere valido per il futuro, non ci saranno truppe sul terreno, né soldati inviati dagli Stati europei o dagli Stati della Nato sul suolo ucraino”, aveva aggiunto Scholz. Mentre l’Unione europea aveva voluto precisare: “Siamo a conoscenza delle dichiarazioni pubbliche di alcuni Stati membri secondo cui si potrebbe considerare l’invio di truppe di terra in Ucraina. Questo non è stato discusso a livello Ue. Le politiche Ue nelle conclusioni del Consiglio europeo parlano molto chiaramente. L’Ue è impegnata a sostenere l’Ucraina e farà tutto il possibile. Quanto alla forma e al modo dei contributi nazionali sono una prerogativa della sovranità e della competenza di ciascuno Stato membro”.