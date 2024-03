Ancora sospesa la circolazione dei treni sulla tratta Foggia-Benevento e, per ripristinare il tratto ferroviario, servirà almeno un mese. Un disagio che interessa molti passeggeri, coinvolgendola tratta che collega la Capitale e la Campania a Bari e Lecce. La linea è interrotta da martedì pomeriggio dopo che i tecnici di Rfi, impegnati in una visita di ispezione, hanno riscontrato dei movimenti franosi che interessano la galleria Starza e che hanno causato un dissesto per circa 250 metri nel tratto Ariano Irpino-Montecalvo.

Le previsioni di ripristino dell’infrastruttura, si legge in una nota di Rfi, sono stimate in 30 giorni. La circolazione, infatti, sarà riattivata non appena saranno garantite le condizioni di sicurezza. E per questo i treni a lunga percorrenza (Alta velocità e Intercity) saranno attestati nelle stazioni di Benevento e Foggia e sarà attivo un servizio sostitutivo con bus che garantirà i collegamenti tra le località interessate. Ovviamente i tempi di percorrenza varieranno in funzione del traffico stradale, con conseguenti disagi per gli utenti.

Interruzione che interesserà anche il periodo pasquale. L’alternativa per chi da Roma deve raggiunge la Puglia (o viceversa) potrebbe essere l’aereo. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, i prezzi dei voli sono schizzati. Controllando sui vari portali di prenotazione, infatti, per un Roma-Bari si va da un minimo di 150 euro andata e ritorno, a cifre che superano gli 800 euro. La compagnia Ita Airways ha specificato al Corriere che “i prezzi sono collegati al periodo festivo, e seguono le normali dinamiche di mercato”.

La circolazione ferroviaria è stata subito interrotta non appena sono stati riscontati i movimenti franosi. Ulteriori approfondimenti eseguiti nei giorni scorsi hanno evidenziato dei danneggiamenti ad uno dei pozzi di areazione della galleria e anche una voragine nelle vicinanze. Per la messa in sicurezza dell’infrastruttura, fanno sapere dalle Ferrovie dello Stato, saranno rimossi i detriti presenti sulla sede ferroviaria, verrà demolito e ricostruito il pozzo di areazione e ripristinata la parte strutturale dissestata della galleria. Saranno necessari, inoltre, dei monitoraggi geologici dell’area interessata dal fenomeno franoso e indagini strutturali della galleria.

Giovedì i parlamentari pugliesi del centrodestra hanno tenuto un incontro con i rappresentanti di Ferrovie dello Stato per affrontare la questione. “Abbiamo chiesto ai vertici di Trenitalia e di Rfi che il ripristino avvenga nel più breve tempo possibile e che, con le difficoltà del caso, i disagi siano ridotti al minimo”, scrivono in una nota i parlamentari. “A tal proposito – aggiungono – abbiamo avanzato una serie di proposte, di cui va valutata la fattibilità tecnica, per chiedere un’offerta di viaggio alternativa al servizio sostitutivo in bus tra Benevento e Foggia predisposto nelle ultime ore. In particolare, tra queste, abbiamo avanzato l’ipotesi di prevedere il proseguimento dei treni che collegano Roma a Taranto fino a Brindisi e Lecce. Questo – concludono – consentirebbe di alleggerire la pressione sulla linea interrotta e di permettere a tutti coloro che abbiano acquistato un titolo di viaggio relativo alle tratte Roma-Lecce e Lecce-Roma di poter viaggiare con lo stesso titolo di viaggio senza ulteriori disagi né cambi e senza sostenere spese aggiuntive”.