Una donna e i suoi tre figli sono morti in un incendio scoppiato nella notte a Bologna. Le fiamme sono divampate all’interno di un appartamento, ora posto sotto sequestro per ulteriori accertamenti, probabilmente a causa di un corto circuito provocato da una stufetta elettrica. Sul posto, una palazzina di via Bertocchi, nella periferia ovest del comune, sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 con automediche e ambulanze e la polizia.

L’intervento dei vigili del fuoco, con il nucleo investigativo antincendio, è di poco prima dell’una e si è concluso intorno alle 5. La segnalazione ai vigili del fuoco è arrivata da un vicino del piano superiore. Il padre, che risulta separato dalla 32enne e non convivente, ha avuto un malore ed è stato portato per accertamenti all’ospedale Maggiore. L’uomo aveva raggiunto l’appartamento nella notte insieme ai nonni dei bambini.

Quando i vigili del fuoco sono arrivati nell’appartamento al quarto piano, su una palazzina di otto, hanno trovato un ambiente saturo di fumo e verosimilmente è stata questa la causa delle morti. Le vittime sono due gemelli di circa due anni e una sorellina di 6, trovati senza vita all’interno della casa. La madre, una donna di 31 anni di origine romena, Stefania Alexandra Nistor, è invece deceduta durante il trasporto in ospedale. Sono in corso indagini per ricostruire in modo più approfondito le origini del rogo.

“L’incendio con buona probabilità è stato generato da un impianto elettrico dove era stato allacciato un apparecchio per riscaldare. Ne è nato un corto circuito e dalle prime verifiche fatte dai vigili del fuoco sembrerebbe del tutto accidentale. L’appartamento è sotto sequestro, il pm se lo riterrà opportuno e gli stessi vigili faranno ulteriori accertamenti” ha spiegato il vicequestore Pierluigi Pinto, dirigente del commissariato di Polizia Due Torri-San Francesco.

“Esprimo il profondo dolore e cordoglio della città per questa terribile tragedia, che ha spezzato la vita di una giovane famiglia. Attendiamo di conoscere, dagli accertamenti in corso, maggiori dettagli sulle cause dell’incendio e sull’identità delle persone coinvolte. Ai familiari e ai cari delle persone colpite va la nostra sentita e fattiva vicinanza”, ha affermato il sindaco di Bologna Matteo Lepore.