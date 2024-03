Un bambino di dieci anni di cittadinanza tunisina, Mohamed Houssein Khalifa, è scomparso la notte tra il 12 e 13 marzo dalla propria abitazione a Santa Maria di Licodia, nel Catanese. Il piccolo è alto 145 centimetri e pesa circa cinquanta chili. Al momento della scomparsa aveva un pigiama nero, di marca Nike o Adidas. I carabinieri di Paternò hanno diffuso una sua foto per agevolare le ricerche, che proseguono senza sosta anche nei comuni vicini. Il bambino vive con due sorelle maggiorenni nel centro del paese e di recente era seguito da un assistente sociale, che ha sporto denuncia per la scomparsa. Le due sorelle hanno riferito ai carabinieri che Mohamed si troverebbe in compagnia di un parente, individuando il movente della fuga in una decisione del Tribunale di spostare Mohamed da casa sua. Ma il racconto rimane ancora poco chiaro.

Giovanni Buttò, sindaco di Santa Maria di Licodia, ha pubblicato un appello sui social affinché chiunque abbia notizie contatti le forze dell’ordine, anche in forma anonima. “In qualità di primo cittadino condivido l’ansia per le sorti del bambino allontanatosi nella notte dalla propria abitazione. Rivolgo, pertanto, un forte e impellente appello a chiunque possa contribuire al ritrovamento. Chiedo ai responsabili degli organi istituzionali preposti, di rafforzare l’apparato investigativo, che pur si sta prodigando, per ritrovarlo”, scrive su Facebook. Il primo cittadino spiega come il bimbo, che frequenta la terza elementare e una scuola di calcio, sia ben integrato nella comunità: “I compagni di classe e di squadra sono in apprensione, mentre molti genitori ieri sera hanno preso le proprie vetture e hanno girato per tutte le vie del paese. È un bimbo che si fa volere bene“, dice.