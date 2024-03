È stata perduta durante il rientro nell’atmosfera, durante il suo terzo test in volo, la nave spaziale Starship della SpaceX. La navicella ha eseguito correttamente i passaggi previsti nel test, ma durante il rientro, quando il veicolo si trovava ormai alla quota di 65 chilometri dalla zona prevista per l’ammaraggio nell’Oceano Indiano, il segnale è scomparso. “La nave è andata perduta. Quindi niente ammaraggio oggi”, ha detto Dan Huot di SpaceX. “Ma ancora una volta, è incredibile vedere quanto siamo andati avanti questa volta”, ha aggiunto. I due voli di prova effettuati lo scorso anno, del resto, si erano conclusi entrambi con due esplosioni pochi minuti dopo il decollo.

Anche la Nasa si è complimentata per il terzo volo della nave spaziale destinata ai futuri viaggi verso la Luna e Marte, con la capacità di rientrare sulla Terra. “Volo di prova riuscito!”, ha scritto sulla piattaforma X l’amministratore capo dell’agenzia spaziale americana, Bill Nelson. E poi: “L’astronave è salita nel cielo. Insieme, attraverso Artemis, stiamo facendo passi da gigante per riportare l’umanità sulla Luna e poi guardare a Marte” ha affermato Nelson riferendosi al programma internazionale per riportare astronauti sulla superficie lunare.