“Abbiamo individuato un professionista serio apprezzato del territorio” ha detto Chiara Appendino del Movimento 5 stelle in merito alla candidatura alle elezioni in Basilicata. “Carlo Calenda cambia idea, segue interessi elettorali e non un percorso serio – ha aggiunto – Un giorno guarda a destra, un altro a sinistra, ciò rende l’idea di quanto sia credibile”.