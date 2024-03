Novak Djokovic non giocherà al Miami Open alla fine di questo mese, scegliendo di saltare l’evento dopo l’uscita a Indian Wells. Secondo la testata serba Sport Klub, Djokovic è rimasto rimasto frustrato dalla pesante battuta d’arresto contro Luca Nardi e ha deciso di far ritorno in Europa per preparare al meglio la stagione sulla terra battuta.

Era stato lo stesso tennista serbo, parlando a caldo dopo la sconfitta contro il “lucky loser” italiano, a precisare che la sua intenzione era quella di onorare il “Sunshine double” – cui non partecipava da 5 anni – e prendere parte al torneo di Miami. Ma lo stesso numero 1 del mondo aveva messo le mani avanti, precisando che quello era il suo sentimento del momento e prima di decidere avrebbe voluto “analizzare” e metabolizzare quel che per molti è il peggior “upset” della sua storia tennistica. Quel che è certo è che per Djokovic è stato un inizio di stagione deludente, con le sconfitte agli Australian Open contro Sinner e appunto a Indian Wells contro Nardi.