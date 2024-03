Finisce agli ottavi il sogno di Luca Nardi nel Masters 1000 nel torneo di Indian Wells. Il 20enne marchigiano dopo aver battuto il numero uno del mondo Novak Djokovic, esce sconfitto dalla sfida con il tennista americano Tommy Paul in due set con il punteggio 6-4, 6-3 in un’ora e venti minuti di gioco.

Una partita subito iniziata in salita per Nardi costretto ad annullare due palle break già nel primo game, con Paul che conquista tre turni di battuta a set e trionfa senza eccessive difficoltà. Per il giovane giocatore, 123esimo nella classifica Atp, si chiude così un’avventura straordinaria sul cemento americano di Indian Wells che lo ha portato a battere Djokovic, suo idolo da sempre, e a conquistare l’ingresso nella Top100 a partire dall’inizio della prossima settimana.

Resta a rappresentare l’Italia Jannik Sinner, impegnato stasera (giovedì alle 19) nei quarti di finale contro il tennista ceco Jiri Lehecka alla caccia di una semifinale che potrebbe metterlo di fronte a Carlos Alcaraz in una sfida che varrebbe nei fatti la posizione numero 2 nel ranking mondiale a partire dal prossimo lunedì.