“Giorgia Meloni, che è intelligente, , sa benissimo che quando un suo alleato soffre, come sta soffrendo Salvini, lei ha poco da stare allegra, perché comunque il suo 27-28% non basta. Se Salvini rientra in modalità Papeete, può essere l’unica ragione per cui questo governo rischia di non durare 5 anni“. Sono le parole pronunciate a Otto e mezzo (La7) dal direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, sulla eventualità che il leader della Lega Matteo Salvini possa far cadere il governo Meloni.

E spiega: “È la fiaba della rana e dello scorpione. Perché lo scorpione dovrebbe pungere la rana? Ce lo domandavamo tutti anche nel 2019: Salvini stava come un pascià nel governo Conte Uno, ma a un certo punto lo ha fatto cadere. Prendete Renzi – continua – non ha voluto il governo col M5s, poi l’ha voluto, poi l’ha fatto cadere. Sono dei leader politici che vanno conosciuti. È nella loro natura distruggere quando non riescono più a comandare. Magari non succede, però Giorgia Meloni, che è intelligente, sa che questo può essere l’unico fattore destabilizzante della sua maggioranza”.

Circa il successo di Forza Italia in Abruzzo, Travaglio smorza gli entusiasmi: “L’esito del voto abruzzese c ha fatto pensare che adesso Forza Italia sia diventato il secondo partito della coalizione di centrodestra. Calma. C’era una situazione ben precisa dove c’erano dei ras locali che hanno tirato voti. E in Forza Italia – chiosa – era entrata la rappresentante dei 5 Stelle che aveva esaurito i suoi mandati. Questo in parte spiega, insieme alla presenza di Calenda e di Renzi e alla figura non troppo brillante del candidato di centrosinistra, l’insuccesso del M5s”.