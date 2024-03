Tartarughe chiuse nei calzini e spedite in Cina. Pacchi contrassegnati come contenenti mandorle e biscotti al cioccolato e spediti dall’altra parte del mondo. La polizia statunitense nella contea di Los Angeles, in California, che ha scoperto il contrabbando di animali, ha individuato una banda specializzata con a capo un 53enne cinese, arrestato il 25 febbraio con quattro capi di imputazione per esportazione di merci illegali.

Come raccontato da Fanpage, Sai Keung Tin è stato arrestato all’aeroporto internazionale di New York City mentre ritornava da Hong Kong. Secondo l’accusa, proprio la sua abitazione di Hong Kong era la destinazione delle tartarughe intercettate presso un centro postale internazionale a Torrance nell’estate scorsa. I quattro pacchi contenenti 40 tartarughe erano indirizzati a “Ji Yearlong”, un alias di Tin, conosciuto anche come “SK Tin”, Ricky Tin” e “Ji Yearlong”.

In uno dei pacchi, oltre a sette tartarughe vive, era stata trovata anche una tartaruga ormai già morta, probabilmente a causa del viaggio e delle condizioni di maltrattamento: tutte erano avvolte in calzini usati per attutire le loro grida. Si tratta di tartarughe originarie delle regioni boscose degli Stati Uniti orientali, una specie particolarmente apprezzata nel commercio di animali domestici, in particolare in Cina e Hong Kong. Questi animali sono protetti dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione.

Secondo l’accusa, Tin sarebbe un socio di Kang Juntao, 27enne cinese già condannato come contrabbandiere internazionale di tartarughe. I documenti del tribunale affermano che da giugno 2017 a dicembre 2018, Kang Juntao ha organizzato la spedizione di almeno 1.500 tartarughe dagli Stati Uniti a Hong Kong con un valore di mercato superiore a 2,25 milioni di dollari. Se condannato, Tin rischia una pena massima di 10 anni di prigione federale per ogni accusa.