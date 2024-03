Un magazzino dell’Agenzia delle Nazioni unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa), usato come centro di distribuzione degli aiuti umanitari, è stato colpito da un raid israeliano a Rafah, città nell’estremo sud della Striscia di Gaza, al confine con l’Egitto. Lo comunica la portavoce dell’agenzia, Juliette Tourna, parlando di “decine di feriti”, mentre secondo il ministero della Sanità dell’enclave (controllato dai fondamentalisti islamici di Hamas) quattro persone sono state uccise. In mattinata sempre l’Unrwa, attraverso il suo Commissario generale Philippe Lazzarini, ha denunciato come Israele abbia “vietato l’ingresso a Gaza di un camion contenente forbici chirurgiche utilizzate in kit medici per bambini”: le forbici, infatti – spiega Lazzarini su X – “sono state aggiunte a una lunga lista di articoli proibiti che le autorità israeliane classificano come a duplice uso“, cioè potenzialmente utilizzabili come armi. Nell’elenco, riferisce, “compaiono attrezzature di sopravvivenza come farmaci anestetici, bombole di ossigeno, ventilatori, farmaci antitumorali e altre forniture mediche necessarie.” Queste restrizioni, sottolinea il capo dell’Urnrwa, mettono a rischio la vita di due milioni di abitanti di Gaza: “La consegna di beni di prima necessità deve essere agevolata e accelerata. Ne va della vita di due milioni di persone e non c’è tempo da perdere”, scrive.

