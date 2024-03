Abbassare al 40% dei voti (invece della maggioranza assoluta) la soglia oltre la quale un candidato sindaco di un Comune sopra i 15mila abitanti viene eletto al primo turno, senza passare dal ballottaggio. La Lega ripropone un suo vecchio pallino in un emendamento al decreto Elezioni, approdato nell’Aula del Senato dopo il via libera in Commissione: e fa infuriare le opposizioni, che denunciano come l’iniziativa arrivi a poche settimane dalle Comunali dell’8 e 9 giugno (quando si voterà, oltre che per le Europee, per il rinnovo delle amministrazioni di 27 capoluoghi di provincia, tra cui Firenze, Bari e Cagliari). “La Lega si fermi, il blitz sulla cancellazione dei ballottaggi a tre mesi dal voto è uno sfregio alle più basilari regole democratiche“, attacca la segretaria del Partito democratico Elly Schlein. Per il capogruppo dem a palazzo Madama, Francesco Boccia, “questo emendamento è una aberrazione, una provocazione, un colpo di mano inaccettabile contro leggi che hanno dimostrato di funzionare bene. È intollerabile che la Lega, per regolare conti interni alla maggioranza, giochi sulle regole della nostra democrazia. Il dl Elezioni, che doveva solo stabilire la data del voto, è diventato un golpe al quale ci opporremo”, dichiara.

Furiosa anche Alessandra Maiorino, capogruppo del M5s in Commissione Affari Costituzionali: “Un nuovo attacco alle regole della democrazia da parte della Lega”, denuncia. “Adesso vogliono cancellare i ballottaggi dei sindaci, stabilendo così che possa essere una minoranza degli elettori di una città a scegliere, con buona pace della partecipazione. D’altra parte per chi considera la democrazia un optional, l’astensionismo crescente non è un problema. Ci avevano già provato nel ddl per l’elezione diretta dei presidenti di Provincia (e non solo, ndr) ora ci riprovano in un decreto che nasce con finalità meramente tecniche e che, tra pretese sul terzo mandato di sindaci e presidenti di Regione e cancellazione dei ballottaggi, rischia di diventare una porcata come la celebre legge elettorale Calderoli”.

Il Carroccio infatti ha riproposto in Aula anche l’emendamento, già bocciato in Commissione, per consentire il terzo mandato ai presidenti di Regione (il decreto lo permette solo ai sindaci dei Comuni sotto i 15mila abitanti): si tratta della la cosiddetta norma “salva-Zaia“, dal caso del governatore veneto. Sulla proposta il governo si è rimesso all’Aula. “La Lega sembra una belva ferita che prova il tutto per tutto con una foga fuori controllo. Fa ancora parte della maggioranza? Il suo comportamento sembra più quello ostruzionistico di una forza di opposizione, con emendamenti che spuntano dal nulla prima dell’esame dell’Aula”, sottolinea Maiorino.