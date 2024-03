La questione buche a Milano inizia ad essere allarmante. A causa del maltempo di febbraio, mese in cui si è registrata una quantità di pioggia venti volte maggiore a quella dello stesso periodo dell’anno precedente, al Comune sono arrivate 550 segnalazioni solo tra il 21 e il 28 del mese. E nel primo week end di marzo il Nucleo di intervento rapido della Polizia locale ha coperto 89 buche, utilizzando 477 sacchi di bitume. Ma gli interventi risolutivi sono solo agli inizi, e Beppe Sala sabato mattina, come riporta l’edizione locale del Corriere, è andato proprio in via Lancetti, la strada più martoriata dal problema stradale per visionare la situazione e, come ha spiegato, “ho incontrato i responsabili di Mm e del Comune” per affrontare l’emergenza.

“Purtroppo il problema è evidente ed è chiaramente legato alle questioni meteo: mi segnalavano che a febbraio di quest’anno i millimetri di pioggia che sono caduti sono 20 volte quelli dell’anno precedente. Questo non ha scusante, bisogna fare meglio, però il problema nasce da quello. Adesso appena smette di piovere intensificheremo ancora di più lo sforzo”. Intanto l’Amministrazione “ha triplicato il numero delle ore di lavoro ricorrendo soprattutto a imprese esterne gestite da Mm. Però — ha aggiunto il sindaco — è evidente che finché non smette di piovere, cosa che dovrebbe avvenire martedì, non è semplice fare interventi molto incisivi”.

La situazione del capoluogo lombardo, però, non preoccupa solo a livello amministrativo, ma è diventata una vera e propria questione politica, con le opposizione, e in particolare la Lega, che accusano la giunta di centro-sinistra di incuria e scarsa manutenzione delle strade meneghine: il consigliere Samuele Piscina, che del Carroccio è anche segretario cittadino, si è fatto fotografare con un metro di legno in mano immerso in una buca che, a suo dire, si era aperta in via Lancetti a causa della “scarsa manutenzione: l’asfalto diventa un colabrodo alle prime piogge, ma l’Amministrazione nulla fa per evitarlo, sperperando i soldi dei cittadini in inutili riparazioni lampo saltuarie”.

Proprio a Piscina, come riportato ancora dal Corriere, si è rivolto direttamente Sala, ribaltando in parte la situazione e accusando il consigliere di fare solo polemiche inutili: “Questa è una questione che va gestita con buon senso e attenzione: vedo che l’opposizione lo fa solo in modo polemico”. E ha aggiunto: “Le foto pubblicate sono state fatte in un cantiere chiuso, quindi già sono entrati in un cantiere chiuso, hanno preso una buca fatta da Atm per verificare le condizioni delle traversine, però se questa è l’opposizione mi fanno un favore perché fanno piccole polemiche e non riescono a proporre niente”.