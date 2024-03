Una valanga è scesa sulle piste da sci del comprensorio Monterosa Sky in Piemonte ad Alagna Valsesia (Vercelli). A renderlo noto è il 118 della zona, che riferisce che una persona è stato coinvolta, ma non risulterebbe in pericolo di vita.

Ieri sera un’altra valanga, questa volta in Val Senales, in Alto Adige, aveva investito tre soccorritori sono stati colpiti da una valanga mentre rientravano dopo aver cercato dei possibili dispersi dopo un primo distacco avvenuto poco prima. Fortunatamente i tre sono stati prontamente salvati dagli altri operatori del Soccorso Alpino presenti sul posto senza riportare conseguenze. Le condizioni del manto nevoso e le condizioni meteo nella sola giornata di ieri hanno causato quattro valanghe in Val Senales e nell’area di Solda.