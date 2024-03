Gli insulti dai banchi del centrodestra, poi Romano La Russa che perde la pazienza e spintona un consigliere. Seduta tesa al Pirellone, al Consiglio regionale della Lombardia, quando si discute la mozione – poi votata a maggioranza – per esprimere “massima solidarietà a tutte le Forze dell’ordine” e una “ferma condanna a chi, snaturando i principi democratici, confonde la libertà di esprimere il proprio pensiero col diritto di impedire agli altri di esprimerlo”. Ma in Aula è bagarre, con il capogruppo del M5s Nicola Di Marco che viene espulso dopo aver occupato i banchi della giunta e, come si vede nel video, dopo alcuni momenti di tensione specie con l’assessore alla Sicurezza La Russa. “Ho scelto di manifestare, con questo gesto simbolico e pacifico di disobbedienza civile – ha detto Di Marco – occupando i banchi della Giunta, la mia vicinanza a tutte le persone che manifestano oggi e che manifesteranno domani, in difesa di tutte le idee, meglio se contrarie dalle mie. Spiace che questo abbia agitato gli animi di alcuni esponenti della maggioranza, in particolare dell’Assessore La Russa. La mozione presentata dalla Lega è un concentrato di banalità strumentali, dove si mettono insieme recenti fatti di cronaca come Pisa, Torino e Milano molto diversi da loro, volta a polarizzare un confronto fra tifoserie che per noi è irricevibile e svilente”.