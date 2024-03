“L’esperienza del ‘campo largo’ in Abruzzo l’ho trovato straordinaria e auspico si possa replicare in tante altre realtà”. Questo uno dei passaggi più significativi della conferenza stampa del candidato del centrosinistra Luciano D’Amico, all’indomani della sconfitta in Abruzzo alle elezioni regionali. D’Amico parla anche dell’’effetto Sardegna’. “Credo che ogni Regione faccia storia a sé. Senza voto disgiunto – aggiunge D’Amico – era più difficile traslare questo effetto. Però se per effetto Sardegna intendiamo dire una sinistra che vuol essere alternativa e pronta al governo, io credo di poter dire che questo effetto ci sia stato”.