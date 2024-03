Poco prima del voto in Abruzzo, Piero Fassino è stato interrogato da The Journalai e Aqtr Official. “Visto il risultato incerto delle elezioni in Abruzzo abbiamo deciso di affidarci alle previsioni del profeta”, scrivono le pagine Instagram lanciando il video. Il risultato? Il parlamentare inciampa, ancora, su una “previsione”: “Come andranno a finire? Lo vedremo lunedì – risponde – Il voto sardo ha dimostrato che la destra non è imbattibile e in Abruzzo la competizione è del tutto aperta. Oggi siamo sul filo di lana”.

Video Instagram The Journalai e Aqtr Official.