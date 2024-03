Quattro scialpinisti sono stati travolti da un distacco di neve e ghiaccio a Monesi, sulle alture del comune di Triora, nell’Imperiese. Uno di loro è morto durante il trasporto in elisoccorso in ospedale. Il gruppo, composto da liguri, è stato travolto dalla valanga ed è riuscito a dare l’allarme. Tutti sono stati soccorsi dai vigili del fuoco, dal 118 e dal Soccorso alpino.

L’uomo deceduto era il più grave di tutti fin dal primo momento ed è stato trasportato in elicottero al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure ma è deceduto durante il volo. Altri due membri del gruppo sono stati trasferiti all’ospedale di Cuneo.

Nella stessa zona dell’incidente si sono registrate numerose frane e smottamenti. Tra le criticità principali, il crollo in via IV Novembre a Molini di Triora, che ha isolato circa 100 persone ora raggiungibili solo a piedi. Lo ha spiegato in serata il presidente della Regione Liguria Toti in un video sui social per fare il punto sui danni principali delle ultime ore. Altre 70 persone risultano isolate a Rezzo a causa della chiusura della strada per Lavinia Alta, interessata da una frana. Anche in questo caso l’area è raggiungibile solo a piedi.