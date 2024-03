“Non mi faccia dire che Meloni è l’erede di Borsellino perché chi ha dichiarato il lutto nazionale per un personaggio come Berlusconi deve scegliere. Perché le due figure sono incompatibili“. Così l’ex magistrato e senatore M5s, Roberto Scarpinato, rispondendo a David Parenzo, conduttore de L’Aria che Tira su La7, che durante la puntata ha parlato di Meloni come “dell’erede di Borsellino”.

“Ha cominciato a fare politica proprio per questo? Evidentemente lungo l’ha strada si è confusa, ha perso il punto di riferimento o lo ha cambiato”, ha aggiunto rispondendo sempre al conduttore David Parenzo.