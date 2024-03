Sarà Jan-Lennard Struff, l’avversario di Jannik Sinner nei sedicesimi di finale di Indian Wells. Dopo il bye al primo turno e l’esordio vincente contro Thanasi Kokkinakis al secondo turno, l’azzurro – numero tre del tabellone – affronterà il tedesco nella giornata di domenica. Struff, numero 25 al mondo, ha battuto il croato Borna Coric dopo una partita di pura sofferenza (ha annullato tre match point) chiusasi con il punteggio di 6-7, 6-2, 7-6 dopo tre ore di battaglia.

Trentatré anni, Struff ha raggiunto gli ottavi del Roland Garros nel 2019. Il miglior risultato dello scorso anno, dopo tanti problemi nel 2022, è stata la finale al Masters 1000 di Madrid, persa contro Carlos Alcaraz. Finora nella sua carriera non ha mai incrociato Sinner. L’altoatesino arriva alla sfida con una striscia aperta di 16 vittorie consecutive che gli ha permesso di eguagliare il record ‘italiano’, detenuto da Adriano Panatta e che resiste dal 1976.

Il match tra i due è in programma domenica, con orario ancora da definire e probabilmente influenzato dai match precedenti. È possibile anche che il faccia a faccia finisca per disputarsi nella notte tra domenica e lunedì. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su Now, con la trasmissione riservata agli abbonati.