Bastano due set a Jannik Sinner per passare al terzo turno del torneo Atp Masters 1000 di Indian Wells. Esordio perfetto per il tennista altoatesino, vincitore dell’Australian Open, che ha battuto l’australiano Thanasi Kokkinakis (numero 99 del ranking Atp) con il punteggio di 6-3, 6-0 in un’ora e 20 minuti.

Dopo un inizio equilibrato – con i primi sei game che seguono i servizi (nel quinto gioco Sinner salva anche una palla-break) – il numero tre del mondo e terza testa di serie piazza un parziale di nove game consecutivi che lo porta, senza difficoltà, alla vittoria.

Al prossimo turno Sinner sfiderà il vincente del match tra il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 25 del mondo, e il croato Borna Coric, numero 35 del ranking. Per l’altoatesino (imbattuto nel 2024), si tratta della sedicesima vittoria di fila, dopo il ko con Novak Djokovic nella finale delle Atp Finals di Torino.