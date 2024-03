Il ministro della Giustizia Carlo Nordio non parteciperà alla Leopolda, la tradizionale manifestazione organizzata da Matteo Renzi e dalle personalità politiche a lui vicine. L’intervento del guardasigilli era nel programma del pomeriggio. Subito dopo avrebbe parlato proprio l’ex premier sul tema del dossieraggio. Ma all’ultimo momento la presenza del ministro è saltata e l’ufficializzazione dell’assenza è arrivata tramite fonti di via Arenula che hanno precisato che Nordio non parteciperà “né in presenza né da remoto”. Il nome di Nordio nel programma della Leopolda era annunciato e ripetuto da giorni dall’organizzazione della Leopolda. “Alle 10 di questa mattina il ministro Nordio mi ha confermato personalmente la sua partecipazione alla Leopolda – dice la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi – È ovvio che il ministro ha avuto pressioni politiche per annullare. Dispiace soprattutto perche questa Leopolda – forse la più partecipata di sempre – lo avrebbe accolto con piacere. E rifiutare un confronto civile non è nello stile di Nordio. Peccato”.