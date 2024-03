Le motivazione dei contributi sono diverse: si va da un contributo straordinario per le spese di funzionamento per Libera caccia, al contributo per le attività associative e le spese di funzionamento per l’Italcaccia fino ad arrivare addirittura all’acquisto e alla ristrutturazione di una sede e di veicoli per vigilanza per la Federcaccia. “Quello che sconcerta – sottolinea Filomena Ricci, delegata del Wwf Abruzzo – è che il governo regionale abruzzese ha deciso di finanziare con denaro pubblico associazioni che nascono per tutelare gli interessi dei cacciatori e sicuramente non quelli della comunità intera come l’ambiente e la fauna a scapito di altri enti pubblici come il benemerito Centro recupero della fauna selvatica (Cras) di Pescara che da anni rappresenta l’unico riferimento per l’Abruzzo per il soccorso e il recupero degli animali protetti”. Ricci sottolinea come nella legge di stabilità regionale “è indicato che le provvidenze annuali in favore del Cras sono pari a zero, nonostante due normative regionali ne prevedano il finanziamento annuale da parte della Regione Abruzzo. Tutto questo – conclude Ricci – avviene nonostante l’opinione pubblica e anche la giurisprudenza abbiano acclarato che l’interesse alla caccia non debba prevalere rispetto all’esigenza della tutela della fauna selvatica“.

Il caso nasce contestualmente a quello denunciato da il Fatto Quotidiano relativo all’Umbria, che ha deciso di liberalizzare la circolazione dei mezzi a motore su tutto il territorio regionale, compresi sentieri, mulattiere e viali parafuoco. I cacciatori, in Abruzzo, sono poco meno di 15mila.