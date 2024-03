È tornato a scuola il bimbo di sei anni affetto da disturbo da deficit di attenzione/iperattività (Adhd) che era stato sospeso per 21 giorni dall’istituto “Melone” di Ladispoli (Roma). Il provvedimento, emesso il 28 febbraio, era stato sospeso dal Tar del Lazio: ma martedì, al rientro a scuola – come denunciato dall’avvocato della famiglia – il dirigente scolastico non aveva consentito al piccolo alunno l’ingresso. Da qui l’appello dei genitori al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che ha disposto un’ispezione nella scuola.

Giovedì, però – proprio nel giorno in cui è programmata l’ispezione – il bimbo è stato ammesso regolarmente alle lezioni. Mercoledì sera, d’altra parte, il preside Riccardo Agresti aveva chiarito all’Ansa che il giorno precedente non era a conoscenza del “reintegro” disposto dai giudici: “La segreteria non aveva ancora aperto la posta e quindi nessuno, nemmeno io, sapeva della decisione del Tar di fermare l’allontanamento. Una volta letto il provvedimento, ho dato disposizione di non impedire l’accesso“, ha spiegato.