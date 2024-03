Il calendario del Mondiale Formula 1 2024 porta i riflettori sul GP dell’Arabia Saudita, che si disputa nl velocissimo circuito di Gedda. È solo la seconda tappa della stagione, ma Max Verstappen e la sua Red Bull sono già al centro dell’attenzione: da un lato il dominio dimostrato nel GP del Bahrein, dall’altro il caso Horner e la faida interna che si arricchisce di continui colpi di scena. La Ferrari punta almeno al podio con Charles Leclerc e Carlos Sainz. Il circuito di Gedda, 6.174 metri per 50 giri, mette alla prova i piloti per la sua velocità e la richiesta di gestione degli pneumatici. Il record della pista in prova e in gara appartengono ancora a Lewis Hamilton e al lontano 2021.

Programma e Orari del Gran Premio dell’Arabia Saudita

Giovedì 7 marzo 2024: Prove libere

Venerdì 8 marzo 2024: Prove libere 3 e Qualifiche

Sabato 9 marzo 2024: La gara, anticipata al sabato per via dell’inizio del Ramadan

Dove Seguire il Gran Premio dell’Arabia Saudita in Tv

Gli appassionati di Formula 1 potranno seguire tutte le fasi del Gran Premio dell’Arabia Saudita in diretta su Sky e anche in streaming su NOW: il canale di riferimento è sempre Sky Sport F1, oltre a Sky Sport Uno, mentre gli abbonati alla pay tv satellitare hanno a disposizione anche lo streaming su SkyGo. Per la visione in chiaro, Tv8 offrirà la possibilità di seguire le qualifiche e la gara in differita.

ORARI SKY

Giovedì 7 marzo

14:30: Prove libere 1

18:00: Prove libere 2

Venerdì 8 marzo

14:30: Prove libere 3

18:00: Qualifiche

Sabato 9 marzo

18:00: Gara

ORARI TV8

Venerdì 8 marzo (differita)

22:00 Qualifiche

Sabato 9 marzo (differita)

21:00 Gara