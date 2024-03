“Abbiamo trovato la guerra, che non è solo quella che si combatte con le bombe e i missili. In questo caso è una guerra fatta di crimini che si sommano l’uno all’altro quotidianamente. E il crimine più odioso di questi è l’assedio“. Così a Tagadà (La7) il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Nicola Fratoianni, inizia il racconto della sua missione a Rafah, insieme a parlamentari del suo partito, del Pd, del M5s, e ad associazioni pacifiste.

Il parlamentare ha tenuto sui social un diario di bordo, su cui oggi è scritto in calce: “Ieri sono tornato da Rafah. È stata la prima cosa di cui ho parlato oggi in televisione. Perché questa è oggi la nostra missione: fare in modo che nessuno possa dire che non sapesse e impedire il genocidio“.

Nella sua drammatica testimonianza Fratoianni sottolinea: “Ci sono un milione e mezzo di palestinesi, in maggioranza donne, bambini, persone vulnerabili, che stanno letteralmente morendo di fame o muoiono per epidemie o per mancanza di medicinali e di beni fondamentali alla sopravvivenza. E quello che è inaccettabile e che fa salire una rabbia senza fine è che, quando arrivi al valico di Rafah dal lato egiziano, c’è un’infinita fila di camion di aiuti umanitari bloccati. Sono oltre 1000 e sono fermi lì anche da 2 mesi. A circa 50 km dal valico di Rafah, ad Al Arish, c’è un centro logistico dove sono stipati i beni che Israele ha respinto durante i controlli: incubatrici per neonati prematuri, ambulanze, stampelle“.

Il deputato conclude: “Uno si chiede: ma perché? Cosa c’è di tanto pericoloso? Poi si risponde: quei camion sono molto pericolosi perché possono garantire la sopravvivenza dei palestinesi. Tutto questo provoca davvero molta rabbia – chiosa – perché ci sono centinaia di migliaia di persone che stanno morendo e gli aiuti ci sono, ma non entrano. Questo è veramente qualcosa di terribile e a riguardo la comunità internazionale dovrebbe fare di più“.