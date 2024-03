Una lunga fila di camion con aiuti umanitari è in coda in attesa di attraversare il valico di Rafah ed entrare nella Striscia di Gaza, dove le persone stanno soffrendo la fame e la sete. Il filmato è stato fatto da Angelo Bonelli, leader dei Verdi in missione sul confine tra Egitto e Gaza insieme a una delegazione di parlamentari ed esponenti di ong