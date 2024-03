“Speriamo che domenica gli abruzzesi scelgano dei riappropriarsi del proprio futuro sostenendo la candidatura di Luciano D’Amico”. Così Elly Schlein durante il suo tour elettorale in Abruzzo, dove domenica 10 marzo si vota per scegliere il nuovo governo regionale.

“In gioco – dice la segretaria dem ai cronisti- c’è il futuro degli abruzzesi”. Ma una seconda vittoria del centrosinistra dopo quella di Alessandra Todde quale significato assumerebbe? “In Sardegna è stata punita anche l’arroganza di Giorgia Meloni che è la stessa arroganza che l’Abruzzo ha conosciuto in questi anni, quindi spero che l’esito sia lo stesso e che in qualche modo sia anche un segnale a non scegliere la via dell’arroganza perché questi territori meritano molto di meglio”.

Poi dal palco a Sulmona la segretaria del partito democratico ringrazia e chiama l’applauso “per tutte le altre forze della coalizione che sostengono Luciano D’Amico. Uniti si vince”.

“La vittoria c’è già stata riuscendo a mettere insieme il patto per l’Abruzzo, sono convinto che gli elettori ci daranno la loro fiducia, ne sono convinto”, dice d’Amico ai microfoni del Fatto.it al termine del comizio elettorale il candidato del ‘campo largo’.