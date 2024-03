“Siamo davanti all’entrata del tribunale per affrontare la quarta udienza sul processo per l’azione in Senato del gennaio 2023. Siamo processati con l’accusa di danneggiamento aggravato per avere colorato la parete esterna del Senato e rischiamo 5 anni di carcere. Spero che il giudice riconosca le motivazioni del nostro gesto e che l’intento non fosse danneggiare il palazzo. È un processo politico? Sì, l’attenzione è alta e sappiamo che la maggioranza di governo non è d’accordo con le nostre azioni. Qualunque cosa accada oggi andremo avanti. Se lo rifarei? Non lo so, ma continuerà a lottare per chiedere giustizia.” Ha dichiarato Davide di Ultima Generazione prima di entrare per la quarta udienza al tribunale di Roma per l’azione in Senato.