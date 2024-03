Un traliccio dell’elettricità in fiamme ha causato una grave interruzione di corrente e lo stop produttivo nella fabbrica Tesla di Grünheide, vicino a Berlino. L’incendio è partito intorno alle 5 di mattina di martedì 5 marzo, circa un’ora prima dell’inizio del turno. Lo stabilimento, in cui peraltro i controlli automatici all’ingresso si erano rotti, è stato evacuato. Il ministro degli Interni del Brandeburgo Stübgen ha parlato di un “perfido attacco” alle infrastrutture elettriche. Intanto un gruppo di estrema sinistra che si definisce ‘Vulkangruppe’ ha rivendicato l’attacco incendiario: “Oggi abbiamo sabotato Tesla” affermano, come riportato da Dpa. Il nome del gruppo era già emerso in passato per un attacco contro la fornitura elettrica del cantiere di Tesla nel 2021. L’atto doloso potrebbe essere collegato alle proteste in corso da alcuni giorni da parte degli attivisti per il clima contrari all’espansione dell’area dell’impianto del produttore di auto elettriche. Dopo essersi consultata con il fornitore di energia elettrica Edis, Tesla non prevede che la produzione riprenderà rapidamente.

Come annunciato dalla polizia, i Vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire nell’area di Gossen-Neu Zittau (distretto di Maerkisch Oderland) intorno alle 5.15 del mattino. Secondo un portavoce, l’incendio ha causato un’interruzione di corrente anche nell’area circostante. Il portavoce della polizia Roland Kamenz ha dichiarato che il traliccio dell’elettricità si trovava in un campo. Le forze dell’ordine hanno utilizzato un elicottero per monitorare la zona e anche il drone dell’impianto era in volo. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, l’operazione ha dovuto essere brevemente interrotta intorno alle 6:40 per consentire l’intervento degli artificieri. Vicino all’incendio è stata, infatti, scoperta una tenda appartenente a presunti manifestanti che si trovano nella zona per protestare contro l’espansione dell’impianto Tesla.