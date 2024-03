Una fonte di Hamas regala una speranza a chi spera in una tregua a Gaza: il primo weekend di Ramadan potrebbe essere quello giusto. Dopo giorni di tentativi, avvicinamenti e fallimenti nel dialogo tra Israele e il partito armato palestinese su uno stop ai raid su Gaza in cambio di un’intesa sugli ostaggi, il Wall Street Journal cita una voce dall’interno della formazione islamista secondo la quale l’obiettivo di cessare il fuoco prima del mese sacro per i musulmani, che inizia il 10 marzo, sembra difficile da raggiungere, ma si può arrivare a una tregua la settimana successiva. Anche secondo i mediatori di Egitto, Qatar e Stati Uniti ci sono stati “progressi significativi“, secondo quanto riportato dai media locali. Il clima nell’esercito israeliano, invece, non sembra dei migliori, dato che Daniel Hagari, il portavoce delle Idf, e suoi alti collaboratori hanno presentato le proprie dimissioni.

Ogni giorno senza un accordo, però, significa altre morti palestinesi sotto le bombe di Israele. Nella notte tra domenica e lunedì, un raid di Tel Aviv si è abbattuto sul campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza, oltre che nelle aree di Sheikh Zayed e Tal Al-Zaatar, nel nord dell’enclave. Sono almeno 12 le persone rimaste uccise in questi raid che, secondo l’esercito israeliano, hanno portato anche alla morte di un importante esponente di Hamas nei “campi centrali” della Striscia, Mahmoud Muhammad Abed Haz, coinvolto nella raccolta di fondi per l’attività militare e nel reclutamento di nuovi miliziani per il battaglione del quartiere Zeitoun. Le Idf hanno pubblicato un breve filmato che mostra il momento dell’attacco contro la sua auto.

Le bombe dello ‘Stato ebraico’ hanno continuato a colpire anche Rafah, la città all’estremo sud della Striscia, al confine con l’Egitto, dove si sono ammassati circa 2 milioni di sfollati. Almeno 7 persone sono morte nei raid e molte altre sono rimaste ferite, secondo fonti mediche locali, dopo l’attacco su una casa.

Dal gabinetto di guerra israeliano, però, si continua a dire che il conflitto non si fermerà finché Hamas non sarà estirpata totalmente. Questa volta, a ribadire il concetto è il ministro della Difesa, Yoav Gallant: “Non c’è nessuno che aiuti i terroristi, è solo questione di decidere di cosa occuparci prima e di cosa poi. Non porremo fine a questa guerra senza eliminare Hamas”. A Washington non sembrano però apprezzare questo atteggiamento intransigente, anche se per il momento il sostegno a Tel Aviv non è mai stato negato, se è vero che Joe Biden si è rifiutato di parlare al telefono con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dopo l’attacco delle Forze di difesa israeliane ai palestinesi in fila per ricevere aiuti umanitari a nord di Gaza, come riporta Sky News Arabia.

Da verificare anche quale sia il clima all’interno dell’esercito dopo quasi 5 mesi di guerra. Nella prima mattinata di lunedì si è registrata un’ondata di dimissioni nell’unità del portavoce dell’Idf, con Daniel Hagari che ha lasciato l’incarico insieme ad altri collaboratori stretti: il colonnello Butbul, il colonnello Moran Katz e il portavoce internazionale, il tenente Richard Hecht. Dietro le dimissioni ci sarebbero motivi “operativi e personali”.