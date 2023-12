Attenzione: questo articolo è una sintesi della lunga inchiesta del New York Times e contiene dettagli non adatti a un pubblico sensibile

***

Violenze sessuali e mutilazioni nei kibbutz e tra i partecipanti al rave party al confine con la Striscia di Gaza. È la scoperta fatta dal New York Times in un’inchiesta giornalistica durata due mesi nel corso dei quali il team dell’autorevole quotidiano americano ha scoperto dettagli angoscianti riguardo gli attacchi del 7 ottobre compiuti da Hamas nel sud di Israele. L’indagine ha identificato almeno sette luoghi in cui donne e ragazze israeliane sembrano essere state aggredite o mutilate sessualmente. Testimoni, personale medico, soldati e consulenti in materia di stupro figurano tra le 150 persone intervistate dal New York Times, che hanno fornito un quadro completo della diffusa violenza di genere.

Il terrore si è diffuso al rave, nelle basi militari lungo il confine di Gaza e nei kibbutz. Testimoni hanno descritto scene esplicite di donne violentate e uccise in diversi luoghi lungo la Route 232, l’autostrada dove è stato trovato il corpo di Gal Abdush, una delle vittime, scomparsa dal rave. Un video virale girato da una donna alla ricerca del suo amico scomparso mostrava Abdush sdraiata sulla strada, parzialmente vestita, con il viso bruciato in modo irriconoscibile. Gli agenti di polizia israeliani, sulla base di prove video, ritengono che sia stata violentata. Secondo il Nyt, medici e soldati volontari hanno riferito di aver scoperto più di 30 corpi di donne e ragazze in uno stato simile a quello di Gal Abdush: gambe divaricate, vestiti strappati e segni di abuso nelle zone genitali.

L’articolo riferisce inoltre che il giornale ha visionato fotografie e video inquietanti, incluso il cadavere di una donna con chiodi conficcati nelle cosce e nell’inguine. Un altro video, fornito dall’esercito israeliano, mostrava due soldatesse morte in una base vicino a Gaza, che sembravano essere stati colpiti direttamente nelle zone genitali. Hamas ha negato le accuse di violenza sessuale, suscitando indignazione tra gli attivisti israeliani. Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres e Un Women sono stati criticati per non aver riconosciuto tempestivamente le accuse, ricorda il Nyt.

Una testimone chiave, di nome Sapir, ha fornito una testimonianza esplicita, descrivendo la brutalizzazione delle donne da parte di uomini armati. Ha ricordato di aver assistito allo stupro e all’uccisione di almeno cinque donne. Il racconto di Sapir era supportato dalle fotografie del suo nascondiglio e delle sue ferite. A circa 15 metri dal suo nascondiglio, ha detto, ha visto avvicinarsi motociclette, automobili e camion. Ha detto di aver visto “circa 100 uomini”, la maggior parte dei quali vestiti con tute militari e stivali da combattimento, alcuni con tute scure, entrare e uscire dai veicoli. Ha detto che gli uomini si sono radunati lungo la strada e si sono passati tra di loro fucili d’assalto, granate, piccoli missili e donne gravemente ferite, dice il rapporto del Nyt. “Era come un punto di raccolta”, ha detto. La prima vittima che Sapir ha detto di aver visto era una giovane donna con i capelli color rame, il sangue che le colava lungo la schiena, i pantaloni abbassati fino alle ginocchia. Un uomo l’ha tirata per i capelli, costringendola a piegarsi. Un altro l’ha stuprata, ha detto Sapir, e ogni volta che lei sussultava, lui le affondava un coltello nella schiena.

Ha detto di aver poi visto un’altra donna “fatta a pezzi”. Mentre un terrorista la violentava, ha detto, un altro ha tirato fuori un taglierino e le ha tagliato il seno. “Uno ha continuato a violentarla, e l’altro ha lanciato il suo seno a qualcun altro, e loro ci hanno giocato, lo hanno lanciato e lasciato cadere sulla strada”, ha detto Sapir secondo il New York Times. La teste ha aggiunto che gli uomini le hanno tagliato il viso e che poi la donna è scomparsa dalla vista. Più o meno nello stesso lasso di tempo, ha detto, ha visto altre tre donne violentate e terroristi che trasportavano le teste mozzate di altre tre donne. Sapir ha fornito fotografie del suo nascondiglio e delle sue ferite, Gli agenti di polizia hanno confermato la sua testimonianza e hanno rilasciato un video di lei, con il viso oscurato, in cui racconta parte di ciò che ha visto. Un altro testimone, Raz Cohen, secondo il rapporto del Nyt, un giovane israeliano che ha partecipato al rave e che aveva lavorato recentemente nella Repubblica Democratica del Congo addestrando soldati congolesi, ha detto che si nascondeva in un letto di ruscello prosciugato, cosa che gli ha fornito una certa copertura dagli assalitori che perlustravano la zona e sparavano a chiunque trovassero, ha detto in un’intervista di un’ora e mezza in un ristorante di Tel Aviv.

Forse 40 metri davanti a lui, ha ricordato, un furgone bianco si è fermato e le sue porte si sono aperte. Ha detto di aver poi visto cinque uomini, che indossavano abiti civili, tutti con coltelli e uno con un martello, trascinare una donna sul terreno. Era giovane, nuda e urlava. “Si riuniscono tutti intorno a lei”, ha detto Cohen. “Lei è in piedi. Cominciano a violentarla. Ho visto gli uomini che stavano a semicerchio intorno a lei. Lei urla. Ricordo ancora la sua voce, urla senza parole”. “Poi uno di loro solleva un coltello”, ha detto, “e l’hanno semplicemente massacrata”. Un altro resoconto citato dal rapporto del Nyt è quello di Shoam Gueta, che ha raccontato scene orribili di donne violentate e massacrate. I tecnici medici volontari dell’emergenza hanno descritto il ritrovamento di corpi con segni di violenza sessuale nel luogo del rave e nei kibbutz, rammaricandosi della loro incapacità di documentare di più, a causa delle regole religiose e della necessità di rispettare i morti.

La polizia israeliana, riconoscendo le difficoltà incontrate durante i caotici eventi del 7 ottobre, ha rivelato che inizialmente non si è concentrata sulla raccolta di prove forensi sui corpi delle donne. Il caos, il dolore e i doveri religiosi hanno condotto a sepolture frettolose, con molti corpi che sono rimasti non esaminati. La mancanza di autopsie e di esami sulla scena del crimine ha lasciato le famiglie alla ricerca di risposte. L’indagine ha incontrato ostacoli nella raccolta di prove forensi, tipiche nei casi di violenza sessuale diffusa durante i conflitti. Adil Haque, professore di diritto alla Rutgers ed esperto di crimini di guerra, ha spiegato quali sono le difficoltà, sottolineando che nei conflitti armati si dà priorità alla sicurezza, piuttosto che all’istruzione di casi penali. “Il conflitto armato è molto caotico”, ha detto, aggiungendo che molto spesso i casi di crimini sessuali vengono perseguiti anni dopo, sulla base dei resoconti di vittime e testimoni. “Il testimone oculare potrebbe non conoscere nemmeno il nome della vittima”, ha aggiunto. “Ma se può testimoniare dicendo: ‘Ho visto una donna violentata da questo gruppo armato’, ciò può essere sufficiente”, secondo il Nyt.