Il 21 di febbraio sono iniziati i lavori di disboscamento del lariceto, a Cortina, che lascerà spazio al contestato budello per le Olimpiadi del 2026. Nel video, le riprese dal drone che mostra i larici secolari abbattuti (il cui numero sarà superiore rispetto a quello annunciato inizialmente). Com’è noto, i tempi per la realizzazione della pista sono strettissimi, motivo per il quale il cantiere dovrà necessariamente procedere a gran velocità.