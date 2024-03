Espressioni offensive, sputi, lattine, monete e liquidi vari sono piovuti dal settore giallorosso, tifosi dell’Osimana, verso il guardalinee durante il ritorno del turno di Coppa Italia d’Eccellenza che ha visto la squadra marchigiana uscire dalla competizione con non poche polemiche. Questo il comunicato del giudice sportivo: “In particolare l’assistente sotto al settore dei supporter ospiti giallorossi è stato attinto alla schiena da un abbondante quantitativo di urina, poi colpito da un sasso in testa con evidente ematoma”. Secondo quanto riportato dalla Terna Arbitrale sarebbero stati numerosi i comportamenti scorretti avuti dai tifosi nella gara persa in Umbria contro l’Atletico Bmg.

Il provvedimento del giudice sportivo è durissimo: lo stadio Diana, l’impianto di casa dell’Osimana, rimarrà infatti chiuso per un anno e mezzo, con decorrenza immediata fino al giugno 2025. La squadra quindi sarà costretta a giocare anche il prossimo anno in campo neutro e senza pubblico, pagando anche ben 5mila euro di multa. Inoltre, due calciatori, Bellucci e Fermani, sono stati squalificati fino al 30 aprile per aggressione fisica. Invece Lorenzo Bambozzi è stato squalificato per quattro gare effettive per le offese alla terna.

Anche il sindaco di Osimo, Simone Pugnaloni, si è pronunciato su quanto accaduto. Condanna con fermezza “qualsivoglia azione di violenza sportiva”, ma al tempo stesso rileva che “la sanzione appare decisamente sproporzionata e ingiustamente afflittiva“. Poi prosegue: “Chiaro che se qualcuno ha sbagliato deve rispondere delle proprie azioni, ma è del tutto evidente che con una simile sanzione è a rischio l’esistenza stessa della società sportiva con conseguente danno alla nostra comunità cittadina” e confida che si possa mitigare la pesante sanzione. “La comunità sportiva e la tifoseria della nostra città non è certamente quella descritta dal giudice sportivo” conclude.

Foto dalla pagina Facebook del sindaco