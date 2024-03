Il centrocampista francese della Juventus, Paul Pogba, è stato squalificato 4 anni per doping. Dopo la sentenza, Pogba ha deciso di rompere il silenzio, esprimendo il suo disappunto attraverso un post su Instagram. Nel suo messaggio ha dichiarato: “Sono scioccato e con il cuore spezzato. Non ho mai imbrogliato”. Tra i numerosi messaggi di solidarietà ricevuti dal centrocampista, spicca quello di Paulo Dybala, suo ex compagno alla Juventus e grande amico. Dybala ha commentato così il post di Pogba: “Ti voglio tanto tanto bene fratello”, sottolineando il forte legame che li unisce nonostante le strade calcistiche si siano separate nel tempo, con l’argentino che adesso gioca nella Roma.

Inoltre, Dybala ha condiviso il post di Pogba nelle sue storie su Instagram, accompagnandolo con l’emoticon di un cuore. Oltre alla dimostrazione pubblica di affetto da parte dell’argentino, sotto al post di Pogba ci sono anche diversi commenti dei suoi ex compagni di squadra al Manchester United, da Luis Nani a Jesse Lingard fino a Harry Maguire. C’è anche un messaggio del suo connazionale ed ex compagno di squadra alla Juventus, Blaise Matuidi. Non si trovano invece commenti da parte dei suoi attuali compagni di squadra in bianconero. Un caso o una scelta precisa?