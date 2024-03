“Sono d’accordo con Zaia: preferivo la Lega Nord alla Lega di oggi, perché qualche problema lo ha”. Lo ha detto l’ex segretario lombardo del Carroccio, Paolo Grimoldi, alla festa della Lega di Palazzago, in provincia di Bergamo, raccogliendo numerosi applausi dei sostenitori presenti. “Mi onoro di essermi tesserato alla gloriosa Lega lombarda nel 1991, ora vedo che il partito, per finanziare il ponte sullo Stretto di Messina, in un anno alza per tre volte il pedaggio delle nostre autostrade. Facevo prima a tesserarmi all’Udeur”.