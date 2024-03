Niente conferenza stampa a Washington. Alla fine dell’incontro di Giorgia Meloni con Joe Biden alla Casa Bianca non ci sono state le consuete dichiarazioni bilaterali dei due leader e neppure un incontro con la stampa. Meloni e Biden stanno lontano dai giornalisti. Anche se il punto stampa non è stato mai annunciato ufficialmente la consuetudine è saltata. È stato solo trasmesso l’incontro tra i due presidenti nello Studio Ovale: alla fine delle dichiarazioni alcuni giornalisti hanno provato a fare delle domande, senza però ricevere alcuna risposta né da Biden né da Meloni. La premier italiana, di contro, si è limitata solo a pubblicare sui social, poco prima delle 20, un breve video autoprodotto per annunciare – festante – di avere ricevuto l’autorizzazione al trasferimento in Italia di Chico Forti, condannato per omicidio nel 2000 negli Usa alla pena dell’ergastolo e attualmente recluso in un penitenziario della Florida.

Chi e quando è stata presa la decisione di evitare la conferenza stampa non è noto, come rimangono i dubbi sul motivo di questa decisione. Evitare domande sulla politica interna o sulle recenti tensioni con Mattarella per la vicenda delle manganellate agli studenti? Queste sono solo ipotesi. Di certo non è la prima volta che la presidente del Consiglio Meloni sceglie di evitare il confronto con la stampa in momenti delicati. Lo aveva già fatto lo scorso anno: dopo la conferenza stampa del 9 marzo 2023 in Calabria sul naufragio di Cutro, Meloni ha evitato, per diverso tempo, il contatto con i giornalisti. Niente conferenza stampa per presentare il Documento di economia e finanza (prima volta da quando esiste il Def), così come per la delega fiscale, il nuovo codice degli appalti e pure il Ponte sullo Stretto. Il tutto per evitare domande che potessero metterla in difficoltà. E la storia sembra oggi ripetersi.

Nel corso del colloquio con Biden, trasmesso in diretta, Meloni ha parlato della guerra a Gaza: “La crisi umanitaria è la priorità numero uno, mentre cooperiamo con tutti gli attori della regione dobbiamo lavorare insieme per garantire passi concreti per garantire la prospettiva di due popoli e due Stati, che è l’unica soluzione di lungo termine sostenibile”. “La crisi in Medio Oriente è una nostra preoccupazione, dobbiamo coordinare le azioni per evitare una escalation, e sosteniamo pienamente lo sforzo di mediazione degli Stati Uniti“, ha detto la premier Giorgia Meloni. “Serve una alleanza globale contro i trafficanti di esseri umani”, ha aggiunto. Il presidente Usa si è detto “contento che Giorgia sia tornata, abbiamo molto di cui discutere” e ha ringraziato Meloni per “l’incrollabile sostegno a Kiev“: “Siamo grandi alleati e grandi amici”, ha aggiunto Biden. “Non vedo l’ora di ospitarti in Puglia a giugno per il summit dei leader del G7”, ha risposto Meloni assicurando che quello sarà un vertice “concreto e sostanzioso”.