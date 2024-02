Scontri durante il corteo studentesco pro–Palestina a Pisa. La polizia ha caricato gli studenti e le studentesse che volevano raggiungere piazza dei Cavalieri. I poliziotti in tenuta antisommossa, schierati a protezione di uno degli accessi alla piazza, hanno caricato gli studenti che stavo cercando di oltrepassare il blocco. Tutta l’area intorno a piazza dei Cavalieri, dove si affaccia la sede centrale dell’ateneo di Pisa, è cinturata dalle forze dell’ordine.

“Quanto sta avvenendo in questi minuti al corteo degli studenti e delle studentesse per la Palestina è di una gravità inaudita. Il corteo assolutamente pacifico è stato prima bloccato in via San Frediano e quindi è stato immotivatamente e ripetutamente caricato dagli agenti in assetto antisommossa con diversi studenti e studentesse che sono stati feriti e portati via in ambulanza. Alcuni sono stati fermati e chiediamo che siamo immediatamente rilasciati”, ha scritto su Facebook il candidato sindaco alle amministrative 2023 con Diritti in comune: una città in comune e Unione Popolare, Ciccio Auletta che ha condiviso alcuni video. Auletta chiede anche al questore di “rispondere di questi fatti gravissimi in prima persona” con “un quartiere militarizzato e reparti fuori controllo che hanno picchiato chi gli si parava davanti” e auspica che sia “rimosso” da Pisa. “Quello che è accaduto oggi nella nostra città si inserisce in un clima più generale di repressione e censura che si sta da settimane portando avanti nel nostro paese contro chi protesta e scende in piazza per chiedere l’immediato cessato e fermare il genocidio in atto contro il popolo palestinese”, conclude.