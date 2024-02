“Pisa? Sono rimasta colpita dalle parole di Piantedosi. Tra le critiche che abbiamo fatto alla sua ricostruzione ne aggiungerei una: ho trovato inaccettabile che mancasse una parola di solidarietà agli studenti feriti e una parola della presidente del Consiglio Giorgio Meloni. L’altro giorno ha fatto la spiritosa ma non ha espresso una parola di solidarietà per ragazzi minori feriti. Non vogliamo più vedere immagini a quelle che abbiamo visto. Abbiamo oggi ribadito la solidarietà già espressa ieri agli agenti colpiti a Torino, inaccettabile che lo siano mentre fanno il loro lavoro. La destra strumentalizza questi fatti come dimostra la nota dell’altro giorno dopo le parole di Mattarella”. Lo ha dichiarato la segretaria del Pd Elly Schlein durante una conferenza stampa al Nazareno.