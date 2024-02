“La presidente Meloni non ne azzecca più una, sembra il Salvini post Papeete. Volevate le dimissioni di Luciana Lamorgese perché stavate coi no vax e non con le forze dell’ordine”. Lo ha detto il senatore del M5s, Stefano Patuanelli, criticando i partiti della maggioranza e il governo. Le sue parole hanno scatenato le reazioni dai banchi di Fratelli d’Italia e Lega, e qualcuno, all’esponente 5 stelle, ha gridato: “Non abbaiare”. “Vergognati, non ti permettere” ha replicato Patuanelli.