A Parigi martedì 27 febbraio è stata rubata una borsa con dentro un computer e alcune chiavette USB al cui interno erano contenuti i piani segreti per la sicurezza delle Olimpiadi che si svolgeranno nella capitale francese tra luglio e agosto (26 luglio – 11 agosto). I device sono stati rubati su un treno a un ingegnere dipendente del municipio di Parigi, che ha sporto denuncia alla stazione ferroviaria Gare du Nord. L’uomo aveva lasciato la borsa con il suo computer e le chiavette nella cappelliera al di sopra del suo posto nel vagone. Secondo quanto riportano i media locali, i fatti sono accaduti lunedì 26 febbraio tra le 18.30 e le 19.

Il convoglio era diretto nell’Oise, regione a nord di Parigi. Quando è stato annunciato un ritardo, il passeggero ha deciso di cambiare treno ma il suo bagaglio era scomparso. Secondo la denuncia dell’ingegnere, il computer e le chiavette contenevano dati sensibili, in particolare i piani di sicurezza per i Giochi di Parigi 2024 messi a punto dalla polizia municipale. La polizia ferroviaria e la sicurezza dei trasporti regionali hanno avviato le indagini sul furto, di cui per ora non si conoscono maggiori dettagli. La città di Parigi prevede di mobilitare una forza lavoro di 2.000 agenti di polizia municipale per i Giochi Olimpici.