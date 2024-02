Un ragazzo di 17 anni è stato travolto e ucciso questa mattina da un treno in transito alla stazione di Felizzano in provincia di Alessandria. Dalle prime informazioni fornite dalla Rete Ferroviaria Italiana, il ragazzo avrebbe attraversato i binari invece di utilizzare il sottopasso. Il sindaco del Comune, Luca Cerri, ha spiegato che il ragazzino era ospite della comunità per minori del paese. “L’esatta dinamica di quanto accaduto non si conosce ancora, ma non si esclude – sottolinea Cerri – che stesse andando a scuola e forse fosse in ritardo”. Sul posto i sanitari del 118 e le Forze dell’Ordine per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Il ragazzo di origine egiziane era arrivato a dicembre ad Alessandria, come minore straniero non accompagnato. Attraverso la Questura – come spiegano dal Consorzio dei Servizi Sociali – è stato subito predisposto un progetto mirato che lo riguardasse. Dopo una breve permanenza nella comunità per minori, proprio di Felizzano, è stato affidato a una famiglia. Trattandosi di un minorenne, non vengono ovviamente forniti nomi e altre indicazioni di alcun genere che potrebbero portare alla sua identificazione, viene spiegato. “Siamo sconvolti – confida Stefania Guasasco, della Direzione area tecnico-sociale – sapevamo andasse a scuola ad Asti, anche impegnandosi. Cercava una seconda possibilità in una vita, seppur breve, già difficile. Purtroppo non ce l’ha fatta”.

In seguito all’incidente ci sono ovviamente state ripercussioni sul traffico ferroviario. Come rende noto sul proprio sito ufficiale Trenitalia, la circolazione è stata prima sospesa e resta ancora fortemente rallentata tra Felizzano e Solero, sulla linea Torino-Genova, perché è in corso l’intervento dell’Autorità Giudiziaria. I treni Intercity e Regionali, possono registrare ritardi fino a 120 minuti, subire cancellazioni e limitazioni di percorso.