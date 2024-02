“Bianca Berlinguer? Una furbastra. Mi piacerebbe che fosse aggredita e che le forze dell’ordine si voltassero dall’altra parte”. Stanno facendo discutere queste frasi dette dal vescovo emerito di Chioggia Adriano Tessarollo riguardo alla presa di posizione della conduttrice sugli scontri di Pisa tra studenti e polizia. A suscitare scalpore e indignazione, oltre alla gravità delle affermazioni in sé, c’è il fatto che sono “parole indegne di un principe della Chiesa”, come dicono in molti sui social.

Monsignor Tessarollo, in pensione dal 2021, non è nuovo ad uscite a controversie e polemiche di vario genere: già nel 2018 aveva espresso pubblicamente il suo dissenso riguardo alla copertina di Famiglia Cristiana intitolata “Vade retro Salvini”, quindi, successivamente, aveva polemizzato con l’allora ministro all’Istruzione Lorenzo Fioramonti sul tema della rimozione del crocefisso dalle scuole. E poi ancora, ha continuato a manifestare le sue opinioni su varie questioni, tornando alla ribalta nel 2020 per il suo dichiarato sostegno ad alcune iniziative della Curia come il bancomat per le offerte in chiesa con la motivazione che “ci sono le spese da pagare”.