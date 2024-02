“Questo è il vento nuovo della Sardegna”, che “spira dalla Sardegna verso il continente”. Così il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte a L’Aria che Tira su La7 commentando la vittoria di Alessandra Todde alle elezioni regionali in Sardegna. Per Conte questa “è una sconfitta personale” di Meloni”

Il fatto che Paolo Truzzo si sia preso tutte le responsabilità della sconfitta “gli fa onore”, spiega Conte, però “qui Meloni ci ha messo la faccia durante la campagna elettorale” e ora “non ce l’ha ancora messa durante la sconfitta che è una sconfitta sua personale“.

“Io spero che ci metterà la faccia, ma qui non ce la mette quando si tratta del patto di stabilità e crescita, quando si tratta di mettere le mani nelle tasche dei cittadini con nuove tasse e graziare le banche, non ci mette la faccia sui manganelli. Ce la metterà o no su questa sconfitta?”, si chiede l’ex premier.