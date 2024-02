Si correranno di sabato anziché di domenica le prime due gare del della stagione di Formula 1 che si terranno in Bahrain e Arabia Saudita. La F1 infatti ha deciso di anticipare di un giorno la programmazione di entrambe le tappe per rispettare il Ramadan. Dunque le prima due tappe del Circus non vedranno le gare della domenica ma solo il sabato, dato che per regolamento tra due gare deve passare una settimana.

Il 10 di marzo ha inizio il Ramadan, e i credenti si preparano a vivere il uno dei momenti religiosi più importanti per la cultura islamica – che segue le fasi lunari e ha quindi date mutevoli. Durante questo periodo i fedeli hanno l’obbligo di rispettare il digiuno diurno che è anche uno dei cinque pilastri dell’islam, ad eccezione di donne incinte, anziani e malati. Questo ha anche conseguenze non indifferenti sulle pratiche sportive e per questo motivo si è deciso di fare delle modifiche al calendario del Mondiale del 2024. Da qui la decisione: in Bahrain si correrà sabato 2 marzo, mentre in Arabia Saudita il sabato successivo, 9 marzo. In altre 75 occasioni il calendario della Formula 1 ha derogato alle gare di domenica, l’ultima volta è stata a Las Vegas lo scorso novembre, anche se per motivi commerciali anziché religiosi: in Italia era mattina di domenica 19 ma negli Usa era tarda notte di sabato 18 novembre.